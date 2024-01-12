20-летняя девушка влюбилась в 43-летнего мужчину и стала мачехой подростков

Daily Star: 20-летняя девушка влюбилась в 43-летнего мужчину с двумя детьми 20-летняя пользовательница сети по имени Элли Липтрот влюбилась в мужчину на 23 года старше нее и стала мачехой его детей-подростков.
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