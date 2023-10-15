Мир готовится к имитаторам упражнений 💊

Мир больше не будет прежним. Наступает новая эра средств для снижения веса – ученые на один шаг ближе к созданию препарата, который сможет заставить мышцы вести себя так, как будто они только что прошли интенсивную тренировку Но без тренировки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии