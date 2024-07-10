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Картина дня. Финансы

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НАТО обвинили в захвате исторических территорий России

НАТО обвинили в захвате исторических территорий России

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России − вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал политику НАТО в отношении Украины захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию.

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