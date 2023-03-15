В России планируют лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

Поправки в закон уже рассматривает комитет Госдумы по делам СНГ, сообщает РИА НовостиВ России могут принять поправки в закон, предусматривающие лишение ранее полученного гражданства РФ за дискредитацию специальной военной операции или госизмену.
Поправки в закон уже рассматривает комитет Госдумы по делам СНГ, сообщает РИА НовостиВ России могут принять поправки в закон, предусматривающие лишение ранее полученного гражданства РФ за дискредитацию специальной военной операции или госизмену.
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