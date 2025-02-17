Полина Подвойская: Каждый номинант достоин признания и уважения

Инженер-инспектор 1-й категории сектора № 3 МФЦ Василеостровского района, победитель 2024 годам - о премии «Город в лицах» В премии «Город в лицах» я участвовала в 2024 году и победила в номинации «Универсальный специалист МФЦ».