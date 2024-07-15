Вот уже 58 лет Англия не может одержать победу на чемпионатах Мира и Европы

Angelika Warmuth/Reuters Футбольная сборная Англии продолжает терзать своих болельщиков. После поражения в финале Евро-2024 от команды Испании безвыигрышная серия англичан на крупных международных турнирах достигла 58 лет.
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