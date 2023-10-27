Оказалось, знаете почему Моисей сорок лет водил евреев по пустыне?Моисей водил евреев по пустыне сорок лет, чтобы отыскать одно единственное место в регионе, где нет нефти.
Иран призвал арабов "отключить" Израиль от нефти.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гена Саваторов
был и есть фашизм. но жиды фашистов переплюнули. для этих ублюдков даже название ещё не придумали. поэтому надо просто рассеять их по всему миру, а лучше переселить в америку. а исраЭль попросту ликвидировать. как страну или образование.
Ответить
3 д.
Елена Таюрская
и зачем это России? нам бы с Украиной разобраться и сидеть тихо
Ответить
2 д.
АЩ
Алексей Щербаков
Щербаков А.П. Если арабский мир объединится против США и Израиля, то американцам придётся выделять один из пятидесяти штатов для создания там нового Израиля.
Ответить
2 д.
Свежие комментарии