Иран призвал арабов "отключить" Израиль от нефти.

Гена Саваторов

был и есть фашизм. но жиды фашистов переплюнули. для этих ублюдков даже название ещё не придумали. поэтому надо просто рассеять их по всему миру, а лучше переселить в америку. а исраЭль попросту ликвидировать. как страну или образование.