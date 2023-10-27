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Иран призвал арабов "отключить" Израиль от нефти.

Иран призвал арабов "отключить" Израиль от нефти.

Оказалось, знаете почему Моисей сорок лет водил евреев по пустыне?Моисей водил евреев по пустыне сорок лет, чтобы отыскать одно единственное место в регионе, где нет нефти.

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Комментарии
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Гена Саваторов
был и есть фашизм. но жиды фашистов переплюнули. для этих ублюдков даже название ещё не придумали. поэтому надо просто рассеять их по всему миру, а лучше переселить в америку. а исраЭль попросту ликвидировать. как страну или образование.
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3 д.
Елена Таюрская
и зачем это России? нам бы с Украиной разобраться и сидеть тихо
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2 д.
АЩ
Алексей Щербаков
Щербаков А.П. Если арабский мир объединится против США и Израиля, то американцам придётся выделять один из пятидесяти штатов для создания там нового Израиля.
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2 д.

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