Акита и сиба-ину – своенравные японцы стремительно набирают популярность в России

В России стремительно набирают популярность две японские породы собак – Акита-ину и Сиба-ину. Первые собаки стали появляться у заводчиков примерно в 2022-2023 годах, сейчас акиту и сибу можно встретить почти на каждой прогулочной площадке.
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