От противостояния с "Общаком" до "Крокус Сити": как бизнесмен стал клиническим психологом

На долю Эдгарда Зайцева выпало немало трудностей. Депутат комсомольской городской думы, ставший одним из винтиков в противостоянии "Общаку", что привело, к страшным событиям с поджогом кафе "Чародейка".
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