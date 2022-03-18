Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Под вывеской "Закон, порядок, государство" вещает откровенный провокатор, вечно нагнетающий нервозную обстановку в на...До 20 тысяч рубле...
  • Garry
    Не надо тут пиздить своим ребятам.....До 20 тысяч рубле...
  • Владимир Грачев
    Стоит всех, кто сочиняет разного рода пасквили на Россию, ВС РФ, кроме штрафа, принуждать через суд к обшественным ра...Житель Владимирск...

От противостояния с "Общаком" до "Крокус Сити": как бизнесмен стал клиническим психологом

От противостояния с "Общаком" до "Крокус Сити": как бизнесмен стал клиническим психологом

На долю Эдгарда Зайцева выпало немало трудностей. Депутат комсомольской городской думы, ставший одним из винтиков в противостоянии "Общаку", что привело, к страшным событиям с поджогом кафе "Чародейка".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх