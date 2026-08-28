Трамп занял высшее место в своем рейтинге

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social собственный рейтинг американских президентов, в котором поместил лишь себя в высшую категорию «Величайший».
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