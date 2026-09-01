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Двойной праздник: в Горно-Алтайске открыли после ремонта начальную школу гимназии №3

Двойной праздник: в Горно-Алтайске открыли после ремонта начальную школу гимназии №3

1 сентября начальная школа гимназии №3 в Горно-Алтайске приняла учеников после капитального ремонта. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем канале в MAX.

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