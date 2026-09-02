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Царьград

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Apple представит iPhone 18 и складной смартфон 9 сентября

Apple представит iPhone 18 и складной смартфон 9 сентября

Apple готовится к крупному анонсу: 9 сентября представят iPhone 18 Pro, складной смартфон, новые Apple Watch и AirPods, а до конца месяца — Mac mini и Mac Studio с мощными чипами.

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