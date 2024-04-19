Ресентеизм: форма протеста сотрудников против плохой работы

Ресентеизм это форма протеста сотрудников против плохой работы, когда условия труда неудовлетворительны настолько, что выполнять свои обязанности в полную силу нет никакого желания, но при этом уволиться невозможно, так как некуда пойти.
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