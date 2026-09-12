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Новости Липецка

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Липецкий суд приговорил 16-летнюю закладчицу к 4 годам колонии

Липецкий суд приговорил 16-летнюю закладчицу к 4 годам колонии

Девушка хранила и раскладывала наркотики в тайниках, у неё изъяли 327,64 грамма запрещённых веществ. Суд приговорил её к 4 годам в воспитательной колонии.

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