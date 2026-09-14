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Регионы России

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Студия «ГетДевелопмент» презентует демонстрационную версию шутера «Квантовый контроль» на «ИГРОПРОМ-2026»

Студия «ГетДевелопмент» презентует демонстрационную версию шутера «Квантовый контроль» на «ИГРОПРОМ-2026»

Российская студия «ГетДевелопмент» впервые представит публике фрагмент демонстрационной версии научно-фантастического шутера от первого лица «Квантовый контроль» на выставке-фестивале «ИГРОПРОМ», которая пройдет с 18 по 20 сентября на площадке Московского кластера видеоигр и анимации Агентства креативных индустрий Москвы и в деловом пространстве Департамента информационных технологий города Москвы «Мосхаб.

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