Как советский капитан Якушев поймал главного предателя Великой Отечественной

Любители историиВоенное делоКак советский капитан Якушев поймал главного предателя Великой Отечественной О том, что Великая Отечественная война закончилась, руководитель РОА генерал Андрей Власов узнал, находясь в Чехии.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганПолучил предатель по заслугам.Элеонора КоганВоевал против своих.Nikolay StepanovВ повести "В час дня, ваше превосходительство", вышедшей в 1973 примерно году, подробно описывается пленение Власова, но совершенно в другой ситуации.Комментировать
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