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Как советский капитан Якушев поймал главного предателя Великой Отечественной

Как советский капитан Якушев поймал главного предателя Великой Отечественной

О том, что Великая Отечественная война закончилась, руководитель РОА генерал Андрей Власов узнал, находясь в Чехии.

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Элеонора Коган
Получил предатель по заслугам.
Элеонора Коган
Воевал против своих.
Nikolay Stepanov
В повести "В час дня, ваше превосходительство", вышедшей в 1973 примерно году, подробно описывается пленение Власова, но совершенно в другой ситуации.

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