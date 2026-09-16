На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива дизеля после шторма. Жители без связи и воды

Жители поселка на Таймыре остались без связи и воды после шторма и разлива дизеляДенис Кожевников/ТАСС 15 сентября в районе поселка Сындасско на Таймыре из-за шторма разгерметизировался резервуар с дизельным топливом — в воду попали около 200 т горючего.