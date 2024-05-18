Александр Цыбульский поздравил работников музеев с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники музеев! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!Этот день давно стал значимым не только для представителей музейных профессий, но и для всех, кто с нетерпением ждет встреч с новыми выставками и экспонатами, бережно относится к историческому наследию и понимает, какое место музеи занимают в развитии отечественной и мировой культуры.