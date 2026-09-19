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ТАСС

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В ИК Запорожья назвали честью и гордостью награждение орденом Мужества посмертно главы УИК

В ИК Запорожья назвали честью и гордостью награждение орденом Мужества посмертно главы УИК

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Награждение орденом Мужества посмертно погибшей от удара ВСУ председателя УИК Елены Астаниной - гордость и честь для всех членов избирательной системы Запорожской области.

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