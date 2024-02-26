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Да он же пьяный: Секрет главкома Сырского раскрыли свои же, сняв видео

Да он же пьяный: Секрет главкома Сырского раскрыли свои же, сняв видео

Штрирлиц еще никогда не был так близок к провалу – новый опухший главком армии "страны 404" напился настолько, что во время встречи в "рекрутинговом центре" во Львове с огромным трудом держался на ногах и пытался не дышать на окружающих, чтобы те не прослезились от стойкого запах перегара.

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