70-летие Иркутского отделения охраны природы отметили в Иркутске

21 октября в Драматическом театре имени Н. П. Охлопкова прошло торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, сообщили в областном правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии