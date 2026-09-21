Только вся Украина целиком может быть такой "зоной безопасности"...

Отрывки из новой статьи Р. Ищенко.Украина не собирается менять стратегический рисунок кампании и не надеется на восстановление численности своих сухопутных сил, сократившихся (по собственным украинским и западным данным) более чем в полтора раза по сравнению с периодом 2022/23 годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Советский феодализм
- Странные люди...
- М Без русских никак...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым