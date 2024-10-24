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Закон и Порядок

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Казань... БРИКС... Дождь... или... "Внимание, мы ищем лайно!"

Казань... БРИКС... Дождь... или... "Внимание, мы ищем лайно!"

                       Комментарии добрых русских людей. Нет предела чекистской мерзости!         ЧадЪ кутежа и потоки обжигающей правдыЪ в свете инициативы иноагента "Дождя" набирают обороты.

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