Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Я ответила дочери всего одним словом, когда она попросила оформить прописку для своей семьи в моей квартире

Я ответила дочери всего одним словом, когда она попросила оформить прописку для своей семьи в моей квартире

В пятьдесят с небольшим лет тишина в доме становится почти осязаемой. Она складывается из тихого гудения старого холодильника, мерного тиканья настенных часов и приглушённого шума проезжающих вдалеке автомобилей.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну дочь пришла сама, попросила прощения, да и мать при своих метрах осталась, почему бы и не простить...Нашли Светлана с Дмитрием как свою проблему решить самостоятельно, ну вот и хорошо, теперь и у них будет трёшка, пусть вторичка и с ипотекой, но без всяких хитромудрых обременений. Своя квартира и у матери в целости и сохранности, так что хорошо, что родные помирились.
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4 н.
Элеонора Коган
Молодые и сами справились..Хорошо, что вы выдержали.
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4 н.