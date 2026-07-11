Я ответила дочери всего одним словом, когда она попросила оформить прописку для своей семьи в моей квартире

ВераВерная

Ну дочь пришла сама, попросила прощения, да и мать при своих метрах осталась, почему бы и не простить...Нашли Светлана с Дмитрием как свою проблему решить самостоятельно, ну вот и хорошо, теперь и у них будет трёшка, пусть вторичка и с ипотекой, но без всяких хитромудрых обременений. Своя квартира и у матери в целости и сохранности, так что хорошо, что родные помирились.