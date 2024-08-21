Бывшие разработчики из Naughty Dog представили новый трейлер хоррора Retrieval на дви...

Бывшие разработчики из Naughty Dog представили новый трейлер хоррора Retrieval на движке Unreal Engine 5Retrieval, кинематографическая игра в жанре хоррор, разрабатываемая ветеранами индустрии, только что представила совершенно новый трейлер на выставке Future Games Show, раскрыв информацию о сроках выхода и платформах.