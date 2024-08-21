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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бывшие разработчики из Naughty Dog представили новый трейлер хоррора Retrieval на дви...

Бывшие разработчики из Naughty Dog представили новый трейлер хоррора Retrieval на дви...

Бывшие разработчики из Naughty Dog представили новый трейлер хоррора Retrieval на движке Unreal Engine 5Retrieval, кинематографическая игра в жанре хоррор, разрабатываемая ветеранами индустрии, только что представила совершенно новый трейлер на выставке Future Games Show, раскрыв информацию о сроках выхода и платформах.

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