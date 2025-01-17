Арбитражный суд Петербурге частично удовлетворил иск «Русхимальянса» к Bayerische

Речь о запрете продолжать разбирательства за рубежом Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти частично удовлетворил иск «Русхимальянса» (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге) к банку Bayerische о запрете продолжать разбирательства за рубежом.
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