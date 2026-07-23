Первый омский рейс в Сухум (Абхазия) отправился с почти двухчасовой задержкой. Причина - позднее прибытие борта в Омск.
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Первый омский рейс в Сухум (Абхазия) отправился с почти двухчасовой задержкой. Причина - позднее прибытие борта в Омск.
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