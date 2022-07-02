Самый известный костромской экскаватор

Советский Союза обладал мощной экскаваторостроительной отраслью. Около двух десятков отраслевых заводов выпускали экскаваторы разных классов: от самых маленьких на базе сельхозтракторов до карьерных шагающих гигантов массой в несколько тысяч тонн.