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Самый известный костромской экскаватор

Самый известный костромской экскаватор

Советский Союза обладал мощной экскаваторостроительной отраслью. Около двух десятков отраслевых заводов выпускали экскаваторы разных классов: от самых маленьких на базе сельхозтракторов до карьерных шагающих гигантов массой в несколько тысяч тонн.

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