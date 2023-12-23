В Удмуртии в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции и общественники организовали экскурсию для детей в зоопарк

В преддверии Нового года в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» представитель Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике Светлана Малышева совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних республиканского ведомства организовали для детей из малообеспеченных многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации экскурсию по Ижевскому зоопарку.
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