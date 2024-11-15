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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Поздравляем с юбилейным днем рождения обаятельного руководителя Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа и очень красивую женщину Надежду Эргашевну Кабанову!!! Уважаемая Надежда Эргашевна! От всей души поздравляем Вас с Днем Рождения! Желаем Вам в жизни иметь все, что нужно и важно, желаем чувствовать невероятную силу каждый день, желаем во всех начинаниях непременно добиваться успеха, желаем в жизни всегда оставаться счастливым человеком, очаровательной женщиной, замечательным руководителем.

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