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Роскомнадзор займется абонентами-иностранцами. С помощью системы контроля сим-карт

Роскомнадзор займется абонентами-иностранцами. С помощью системы контроля сим-карт

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр в следующем году проверит сведения о 85% абонентов, которые являются иностранными гражданамиКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный паспорт ведомственной программы цифровой трансформации Роскомнадзора, операторы связи летом прошлого года начали передавать в систему контроля состояния сим-карт (КСИМ) данные об абонентах.

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