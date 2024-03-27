Роскомнадзор займется абонентами-иностранцами. С помощью системы контроля сим-карт

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр в следующем году проверит сведения о 85% абонентов, которые являются иностранными гражданамиКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный паспорт ведомственной программы цифровой трансформации Роскомнадзора, операторы связи летом прошлого года начали передавать в систему контроля состояния сим-карт (КСИМ) данные об абонентах.