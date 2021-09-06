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Российские компании заподозрили в многомиллиардном отмывании денег

Российские компании, столкнувшиеся с блокировкой операций или счетов со стороны банков, обусловленной борьбой с отмыванием и выводом средств, стремятся обойти ограничения через суд, следует из годового отчета Росфинмониторинга, пишут «Известия».

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