Снятое 11 апреля видео 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, демонстрирующее современную "механизированную войну" на украинском фронте.
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Снятое 11 апреля видео 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, демонстрирующее современную "механизированную войну" на украинском фронте.
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