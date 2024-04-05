Зачем Киев раскачивает тему «мобилизации в России»

На фоне регулярно озвучиваемых в России представителями как высшего армейского командования, так и руководства страны совершенно однозначных заявлений о том, что проведение мобилизации в стране в сколько-нибудь обозримом будущем не планируется по причине полного отсутствия необходимости таковой, в Киеве упрямо продолжают утверждать совершенно противоположное.