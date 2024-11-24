Откуда берутся ошибки в краткосрочных прогнозах погоды. «Бабка надвое сказала»

Долгосрочное прогнозирование погоды, очевидно, непростая задачка: хаотичность атмосферы, случайные процессы, проблемы предсказуемости… В случае с прогнозом на ближайшие несколько часов, казалось бы, все должно быть намного проще, но нет — схваченный утром второпях зонт весь день бесполезно болтается на руке.