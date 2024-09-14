Байден разозлился на журналиста из-за вопроса о Путине

Президент США Джо Байден разозлился на журналиста, который задал вопрос о главе РФ Владимире Путине. Американский лидер резко ответил перебившему его репортеру британского телеканала Sky News, сообщает Daily Mail.
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