Прокололись. Но где? Ельцин Центр открылся в "дворянском гнезде". Гражданка Австрии была главным героем

Виктор

А где наши все правящие органы, правительство,админи страция президнта. Зачем ещё один русофобский центр в столице. Идёт СВо, а здесь собирается вся либерастическая тусовка. А что наш президент? Или Ельцинским отпрыскам и последователям везде зелёряй свет