В одном из самых престижных кварталов Москвы на этой неделе открылся столичный филиал екатеринбургского фонда "Президентский центр Б.
Прокололись. Но где? Ельцин Центр открылся в "дворянском гнезде". Гражданка Австрии была главным героем
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Что ту скажешь? Маразм наверху крепчал.
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19 час.
Виктор
А где наши все правящие органы, правительство,админи страция президнта. Зачем ещё один русофобский центр в столице. Идёт СВо, а здесь собирается вся либерастическая тусовка. А что наш президент? Или Ельцинским отпрыскам и последователям везде зелёряй свет
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5 час.
АС
Александр Сысоев
Это не "дворянское" гнездо, а бандитское гнездо, Какая-то тварь из Австрии управляет Собяниным как щенком из подворотни! Уж не на деньги ли USAID создан московский филиал Ельцин-центра? Кто реально крышует, вашу мать, этот антигосударственный проект?
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5 час.
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