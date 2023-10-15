Полиция проводит проверку по факту нападения подростков на людей в Петербурге

18-летний молодой человек ведёт группу в телеграм-канале, куда выкладывает шокирующий контент. Сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили группу подростков, совершающих противоправные действия на территории Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии