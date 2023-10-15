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Полиция проводит проверку по факту нападения подростков на людей в Петербурге

18-летний молодой человек ведёт группу в телеграм-канале, куда выкладывает шокирующий контент. Сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили группу подростков, совершающих противоправные действия на территории Петербурга.

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Комментарии
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ВН
Виктор Не
Этот переросток выпердыш, должен сесть за это.
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