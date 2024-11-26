Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства

Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наше стратегическое партнерство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов.
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