За прошедшие дежурные сутки в регионе зарегистрировано одно ДТП с пострадавшей

В Иванове в 16-05 на улице Станкостроителей 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Датсун ОН-ДО», при повороте налево совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Фау Оле», под управлением 37-летнего мужчины.