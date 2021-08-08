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Победы на Играх и сошедший с рельс поезд: что произошло в субботу 7 августа

Победы на Играх и сошедший с рельс поезд: что произошло в субботу 7 августа

На Олимпийских Играх 7 августа Украина отвоевала сразу четыре награды. "Щедрая суббота!" - прокомментировал произошедшее президент Владимир Зеленский и  отдельно поздравил всех украинских спортсменов, ставших в этот день призерами Игр в Токио.

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