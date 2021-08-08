Об исчерпании годового запаса возобновляемых ресурсов заявили на Украине

Украина исчерпала запас ресурсов, которые природа возобновляет за год. Об этом в воскресенье, 8 августа, заявил глава Государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный, сославшись на исследование организации Global Footprint Network.
Украина исчерпала запас ресурсов, которые природа возобновляет за год. Об этом в воскресенье, 8 августа, заявил глава Государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный, сославшись на исследование организации Global Footprint Network.
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