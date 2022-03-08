iXBT.com

16 подписчиков

Redmi Note 10 Pro 5G получил MIUI 13 и Android 12. Скоро прошивка выйдет на Poco X3 GT

Redmi Note 10 Pro 5G получил MIUI 13 и Android 12. Скоро прошивка выйдет на Poco X3 GT

После обновления своих смартфонов премиум-класса 2021 года до MIUI 13 на базе Android 12компания Xiaomi теперь обновляет смартфоны среднего класса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх