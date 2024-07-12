"Русских можно пичкать чем угодно": Как в России травят самых бедных, раскрыл Пронько

Как в России травят самых бедных, раскрыл Юрий Пронько. По его мнению, в стране сложилась тревожная ситуация, при которой многим людям приходится рисковать своим здоровьем, чтобы просто свести концы с концами: "Русских можно пичкать чем угодно".