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Царьград

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"Русских можно пичкать чем угодно": Как в России травят самых бедных, раскрыл Пронько

"Русских можно пичкать чем угодно": Как в России травят самых бедных, раскрыл Пронько

Как в России травят самых бедных, раскрыл Юрий Пронько. По его мнению, в стране сложилась тревожная ситуация, при которой многим людям приходится рисковать своим здоровьем, чтобы просто свести концы с концами: "Русских можно пичкать чем угодно".

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