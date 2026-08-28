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«Единое пособие вывело Россию в лидеры по разводам»: Нина Останина дала новое интервью

Депутат ответила на самые наболевшие вопросы о домашнем насилии и семейных ценностях фото: Shutterstock/Fotodom.

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