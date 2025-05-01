Президент Польши разрешил бесплатно отдавать военную технику другим странам

Поправки к закону о Военно-имущественном агентстве, разрешающие бесплатную передачу военной техники иностранным государствам, подписал президент Польши Анджей Дуда, сообщила канцелярия президента, 1 мая сообщает польский портал Najwyższy Czas.
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