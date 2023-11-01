Регистрация нового российского антибиотика «Фтортиазинон» намечена на декабрь

Новый российский антибиотик «Фтортиазинон», который разрабатывается в Центре Гамалеи, будет зарегистрирован в конце декабря или в январе, рассказал академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, – сообщает «Газета.
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