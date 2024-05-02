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Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ, сделавший 10+ передач за 5 матчей плей-офф

Нападающий «Эдмонтона» набрал 2 (0+2) балла в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса» (4:3, 4-1 в серии).

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