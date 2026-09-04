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Спорт Уик-Энд

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«Такой футбол нам не нужен». УЕФА дисквалифицировал игрока и тренера за драку

«Такой футбол нам не нужен». УЕФА дисквалифицировал игрока и тренера за драку

Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал полузащитника «Фенербахче» Маттео Гендузи и тренера вратарей «Лиона» Антонио Феррейру за драку после матча Лиги чемпионов.

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