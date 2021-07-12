Миллиардер Ричард Брэнсон слетал к границе космоса на ракетоплане своей компании Virgin Galactic

Наука и технологии С успешным полетом Брэнсона поздравили Илон Маск и Джефф Безос. Британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный испытательный полет вместе с экипажем на космолете Unity-22, разработанным его компанией Virgin Galactic.