Донбасс Сегодня

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Миллиардер Ричард Брэнсон слетал к границе космоса на ракетоплане своей компании Virgin Galactic

Миллиардер Ричард Брэнсон слетал к границе космоса на ракетоплане своей компании Virgin Galactic

Наука и технологии С успешным полетом Брэнсона поздравили Илон Маск и Джефф Безос. Британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный испытательный полет вместе с экипажем на космолете Unity-22, разработанным его компанией Virgin Galactic.

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